Schermbeck : Gegen das Tierkrematorium und für das Klima

Schermbeck Der Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Schermbeck hat getagt. Dies waren die wichtigsten Themen:

Mit großer Mehrheit hatte der Fachausschuss am 1. Oktober 2019 die von der Weseler Cremare GmbH beantragte Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für ein Tierkrematorium abgelehnt. Dadurch blieb für die Fläche am Hufenkampweg die Veränderungssperre bestehen. Die Verwaltung sollte ermitteln, ob ein Ausschluss von Tierkrematorien städtebaulich begründbar ist. Das Ergebnis wurde nun vorgestellt und beraten. „Wir bewegen uns auf dünnem Eis“, teilte der Verwaltungsmitarbeiter Gerd Abelt mit und verwies auf städteplanerische Aussagen, die den Bau erlauben. „Wir wissen nicht, ob im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens unsere Auffassung durchsetzbar ist“, fügte Abelt hinzu und verwies ebenso wie Bürgermeister Mike Rexforth darauf, dass die letzte Verantwortung für eine Entscheidung von den Politikern getragen werden müsse. Zudem gab es den Hinweis, dass im Falle eines Normenkontrollverfahrens wertvolle Zeit verstreichen und die weitere Besiedlung des Gewerbegebietes verhindert werden kann.

Ein umfangreiches Plädoyer für die Ablehnung eines Tierkrematoriums an dieser Stelle verband Günther Beck (CDU) mit dem Appell, einem risikobehafteten Verwaltungsvorschlag zu folgen. Dieselbe Auffassung vertraten in der anschließenden Abstimmung acht Ausschussmitglieder gegen die Ausschussmitglieder Michael Fastring (SPD), Jürgen Trick (Grüne) und Stefan Steinkühler (parteilos).

Die SPD hatte im Mai 2019 beantragt, den Klimanotstand auszurufen. Das tat der Ausschuss zwar nicht, aber die Mitglieder baten die Verwaltung, „die laufenden Aktivitäten zu verfestigen und zusätzliche Maßnahmen zu erarbeiten“. Nun sprach sich der Ausschuss für die Verlängerung der Dienstzeit des Klimaschutzbeauftragten Thomas Heer aus. Seine geförderte Beschäftigung endet am 14. August 2021. Der Ausschuss bat um eine Verlängerung um zwei Jahre. Zudem soll Klimaneutralität der Verwaltung erreicht werden. Acht Vorhaben zur CO 2 -Einsparung wurden genannt, darunter die Umstellung auf Ökostrom, die Erhöhung des Anteils der Erneuerbaren Energien in der Gebäudetechnik und die Umstellung des Fuhrparks.

Um Kfz-Verkehr zu minimieren, soll das Radwegnetz verbessert werden. Zur Umsetzung soll ein Radverkehrskonzept erstellt werden. So sollen Pendlerwege ausgebaut und sichere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden, insbesondere an Bushaltestellen.

Eine Überarbeitung des Angebots an Taxi-Bussen, Anrufsammeltaxis und Bürgerbussen wird angestrebt. Vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden ist die Schaffung neuer Angebote sinnvoll. Zwei Carsharing-Autos sind seit März 2019 im Einsatz und rund 18.000 Kilometer bewegt worden. Die Gemeinde strebt nun an, dieses Angebot zu ergänzen um die Anregung zur Gründung sogenannter Nachbarschafts- oder Quartierautos.