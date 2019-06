Hamminkeln/Schermbeck : Schermbecker (81) prallt mit Auto gegen Baum

Der schwerverletzte Schermbecker wurde in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hamminkeln/Schermbeck Ein 81-jähriger Autofahrer aus Schermbeck ist am Montag mit seinem Wagen gegen ein Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Unfall am Vortag gegen 8.35 Uhr in Hamminkeln ereignet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 81-Jährige befuhr die Raesfelder Straße in Richtung Raesfeld. In Höhe der Straße Elgeringsstege kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Wagen. Der Schermbecker verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100 entgegen.

(RP)