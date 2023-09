Polizist durch Angriff von alkoholisiertem Täter leicht verletzt Schermbecker zündet eigenes Auto an und verletzt Hund

Wie die Polizei mitteilt, rückten am Sonntag gegen 13.30 Uhr mehrere Beamte zum Parkplatz an der Straße Zum Bleichwall aus. Denn dort hatte ein 36-jähriger Schermbecker seinen Pkw in Brand gesetzt. Der Mann flüchtete zunächst, konnte im weiteren Verlauf aufgrund von Zeugenhinweisen aber in der näheren Umgebung durch Polizeibeamte angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige alkoholisiert war und sich zudem in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Während der Festnahme des teilweise äußerst aggressiven Schermbeckers, wurde der Einsatz durch zwei jugendliche Schermbecker (14 und 15) gestört. Die filmten die Festnahme nicht nur, sondern riefen auch mehrfach „Polizeigewalt“. Die Beamten sprachen das junge Duo an. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen ein Fahrrad des 36-Jährigen in einem Bach gefunden und mitgenommen hatten. Das Fahrrad stellten die Polizisten daraufhin sicher.