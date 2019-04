Seit Jahrhunderten Tradition : Einen Maikönig gab es in Schermbeck bereits 1402

Schermbeck Mit dem „Schützenmarsch“ begleitete das Tambourkorps Schermbeck die Katholische Landjugend über die Mittelstraße zum Platz vor der Volksbank. Dort wurde am Freitagabend zum 31. Male der Maikranz hochgezogen.

Die Blaskapelle „Einklang“ begrüßte die etwa 70 Zuschauer mit dem Marsch „Grüße an das Egerland“ und steuerte später noch den „Bozener Bergsteigermarsch“ und die Polka „Kleine Magdalen“ zur musikalischen Gestaltung der Maifeier bei. Der Männergesangverein „Eintracht“ lud die Zuhörer in den „Krug zum, grünen Kranze“ ein, wanderte singend „In die blühende Welt“ und ließ Robert Papperts „Viva la musica“ erklingen.

Den Kranz, den KLJB-Mitglieder in der Gärtnerei Baumeister in Uefte aus Zweigen der Nordmanntanne gebunden hatten, zog Leon Sühling in die Höhe. Unterhalb des mit farbigen Bändern geschmückten Kranzes erinnert ein Kranz mit Willi Wehmeyers geschnitzten Zunftzeichen an das einstmals wesentlich bedeutendere Handwerksleben. Sie wurden vor 30 Jahren zum ersten Mal verwendet.