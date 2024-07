Bauvorhaben in Schermbeck Zentrale Grundschule wird an der Weseler Straße errichtet

Die Gemeinde Schermbeck hat zwar schon seit mehreren Jahren vor, aus den beiden Grundschulen an der Weseler Straße und an der Schienebergstege eine Verbundschule gebildet, aber weiterhin gibt es zwei Standorte: den Hauptstandort an der Weseler Straße in der Nähe des Hallenbades und dem Katholischen Teilstandort an der Schienebergstraße.