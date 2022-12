Aktion in Schermbeck Wie Kinderaugen zum leuchten gebracht werden sollen

Kinderaugen sollen an Weihnachten zum Strahlen gebracht werden. Daher steht im Eingangsbereich der Volksbank Schermbeck seit Mittwoch ein Wunschbaum, an dem zahlreiche Kinderwünsche zum Weihnachtsfest hängen. Das Ziel ist es, dass diese von freundlichen Mitmenschen erfüllt werden und jedes Kind an Weihnachten ein Geschenk auspacken kann. „Wir betreuen rund 150 Kinder in Schermbeck, deren Familien sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können“, berichtet Katharina Zenker von der Caritas Schermbeck. Das seien zum Teil Kinder aus Flüchtlingsfamilien, insbesondere aus der Ukraine, aber auch Kinder Schermbecker Familien. Auf eben diese Familien sei man mit dieser Aktion zugegangen. So wurde der weihnachtliche Tannenbaum in der Volksbankfiliale an der Mittelstraße zum Wunschbaum erklärt.