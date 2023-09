Stellungnahmen der Fraktionen zum Verkehrsversuch Wohin mit den vielen Autos im Schermbecker Ortskern?

In der letzten Ratssitzung hat Hans-Rainer Roman vom Ingenieurbüro Runge IVP die Ergebnisse des seit Mai laufenden Verkehrsversuches vorgestellt (wir berichteten). Während der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Gardemann erst am Montagabend die Fraktion um eine Stellungnahme bitten möchte, haben die Grünen als erste Fraktion bereits am Tag der Ratssitzung einen Kommentar eingereicht. Dort heißt es: „In der Sondersitzung des Rates am 29.8.2023 wurden durch den Verkehrsplaner erste Ergebnisse der Untersuchungen zum Verkehrsversuch vorgestellt. Die Bilanz war seitens des Planungsbüros insgesamt positiv. Wie sieht diese Bilanz aber für die Menschen in Schermbeck aus? Ja, die Reduzierung des Autoverkehrs im Ortskern ist geglückt. Aber was ist der Preis? Viele Autofahrer müssen durch die Zweiteilung des Ortes erhebliche Umwege fahren. Das führt zu mehr CO 2 - Ausstoß und damit zu einem Mehr an Umweltbelastung.