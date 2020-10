Kiliangilde und Wirte in Schermbeck : Oktoberfest wegen Corona in einer völlig anderen Form

Die Kilianer Wolfgang Lensing und Tim Besten (vorne v.r.) laden zusammen mit den Gastwirten Goran Jokic (Schermbecker Mitte), Melanie Preuß (Gaststätte am Rathaus) und Dirk Zerressen (Ramirez, hinten v.l.) ein. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Fünf Gaststätten in der Gemeinde Schermbeck veranstalten zusammen mit der Kiliangilde und der Volksgank am 30. Oktober gemeinsam ein Fest. Am Montag beginnt der Verkauf der insgesamt 500 Karten.

Zehn Jahre nach dem ersten Oktoberfest der Kiliangilde Schermbeck zwingt das Coronavirus die Veranstalter, die bisherige Großveranstaltung in einem riesigen Zelt auf dem Rathausparkplatz zu ersetzen. Jetzt stellten Kilianer-Vorstandsmitglied Wolfgang Lensing, Wachtmeister Tim Besten und die drei Gastronome Melanie Preuß, Goran Jokic und Dirk Zerressen die neue Form des Oktoberfestes vor, das am Freitag, 30. Oktober, eine Woche nach dem Ende der Herbstferien, veranstaltet wird.

Als sich herausstellte, dass eine Großveranstaltung nicht möglich ist, fanden die Kilianer und die Volksbank mit ihrer Idee „Das Oktoberfest in Schermbeck findet statt – nur anders“ offene Ohren bei fünf Gastronomiebetrieben. In enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Schermbeck wurde ein Konzept erarbeitet, welches ein Fest ermöglicht unter genauer Beachtung der bestehenden Auflagen.

Am Montag, 12. Oktober, können ab 8.30 Uhr in der Volksbank maximal 500 Karten zum Preis von 9,90 Euro erworben werden, die zum Besuch einer von fünf Schermbecker Gaststätten berechtigen. Das Ramirez an der Maassenstraße und die Gaststätte am Rathaus beteiligen sich ebenso an der neuen Form des Oktoberfestes wie die Altschermbecker Gaststätten Nappenfelds und Selecao Soccerhalle.

Im Beisein des Schermbecker Königspaares Dominik Woeste und Lenja Niesen wird Bürgermeister Mike Rexforth um 20 Uhr im Saal der Gaststätte Ramirez den offiziellen Fassanstich vornehmen. Diesen festlichen Akt wird das X-Treme-Partyteam in alle Gaststätten übertragen und auch anschließend den ganzen Abend über nach Art von Bundesligakonferenzen den Kontakt zu den Gästen der verschiedenen Gaststätten halten, sodass fünf kleinere Veranstaltungen, trotz ihrer räumlichen Trennung, zu einer großen Festgemeinschaft zusammenwachsen. So kann gemeinsam geschunkelt werden oder ein Wunschlied in allen Lokalitäten gleichzeitig erklingen.

In jeder Gaststätte wird dafür gesorgt, dass ein typisches bajuwarisches Feeling aufkommen kann. Dazu gehören nicht nur blau-weiße Dekorationen und in Maßkrügen servierte Biersorten, wie sie auf den Münchener Wies’n ausgeschenkt werden, sondern auch Sauerkraut, Weißwürste und Brezel, Leberkäse mit Speckkartoffelsalat, halbe Hendl und eine bayerische Brotzeit. Ein Thekenbetrieb und eine Selbstbedienung am Büfett sind nicht möglich. Die Besucher sitzen an Tischen mit maximal zehn Personen zusammen.

„Wir wollen auch ein beheizbares Zelt vor der Tür aufstellen“, teilte Melanie Preuß von der Gaststätte am Rathaus mit. Beim Nagelschlagen können die Besucher außerdem ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Einlass ist überall schon um 19 Uhr, sodass den Gästen Zeit bleibt, die übrigen Besucher zu mustern. Die Veranstalter hoffen, dass möglichst viele Gäste – wie sie selbst auch – im bajuwarischen Outfit erscheinen. Die Schermbecker Friseure können für die passenden Haarfrisuren sorgen.

Die im Vorverkauf erworbenen Karten gelten nur für den Besuch einer einzigen Gaststätte, sodass ein Oktoberfest-Tourismus weitgehend unterbunden wird. „Natürlich gelten auch an diesem Tag die üblichen Regeln zur Minimierung der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus“, teilt Wolfgang Lensing mit. Dazu gehört die Maskenpflicht ebenso wie ein ausreichender Abstand.