Jubiläumsjahr beginnt Schermbeck wird 1225 Jahre alt

1972 veröffentlichte er in einem nur in wenigen Exemplaren herausgegebenen Geschichtsband den lateinischen Text der Urkunde. Außerdem fügte er eine Übersetzung bei: „Bekannt sei allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, dass ich, Marcaldus, und ich, Gerhaldus, Brüder, Söhne des verstorbenen Irminaldus, übergeben haben den Reliquien des Erlösers und dem Priester Liudger, der diese bei sich trägt, wohin er auch immer geht, unsere ganze Erbschaft in Schermbeck und Rüste ohne Einschränkung mit vollem Nutzrecht zu einem Teil als Almosen. Den anderen Teil schenken und betätigen wir ihm, nachdem wir den Preis empfangen haben. Öffentlich geschehen ist dies in oben erwähntem Ort Schermbeck im Jahre 31 der Regierung Königs Karl in Gegenwart von Zeugen, deren Namen unten genannt werden. Signum des Marcaldus, welcher diese Übergabe als Herr vollzogen und mit eigener Hand bestätigt hat. Signum des Geraldus, hier ebenfalls vollzogen. Signum des Hartbertus, Buradus, Herradus, Waldbertus, Meginhundus, Gerundus, Adaluvinus, Thancvuardus.“