Weihnachten in Schermbeck Das war der Winterzauber in Weselerwald

Umbau Elke und Klaus Sondermann betreiben schon seit rund 15 Jahren das kleine Privatmuseum in der Marienthaler Straße in Schermbeck auf dem ehemaligen Bauernhof. Dort schlummern Schätze aus vergessener Zeit, liebevoll präsentiert ermöglichen sie eine Reise in die Vergangenheit. Der Umbau des Kuhstalls zur Garage gab den Startschuss. Heute kann man das typische Erscheinungsbild alter Bauernhöfe bestaunen.