Energie und Klima 150 Meter Windkraftanlage in Schermbeck wird gebaut

Wer in der letzten Zeit von Besten aus über die Bestener Straße nach Norden in Richtung Gahlener Straße fuhr, rätselte, warum auf der rechten Seite etwas weiter entfertn von einem Hügel zwei Kranarme zu sehen waren. Spätestens seit Montag steht fest, dass jenseits des Hügels eine neue Windkraftanlage errichtet wird. Das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau einer Windkraftanlage (WKA) in der Gemarkung Gahlen, Flur 14, hatte der Schermbecker Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss bereits in seiner Sitzung am 2. Februar 2021 erteilt, nachdem der Kreis Wesel am 9. Dezember 2020 als immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde eine Stellungnahme der Gemeinde Schermbeck erbeten hatte.