Erinnerungen an Leo Winkelmann : Wie ein Maler in Üfte die Patronin der Schlesier erschuf

Das Ölgemälde der heiligen Hedwig schuf der gebürtige Bochumer Landschafts- und Porträtmaler Leo Winkelmann vor 75 Jahren in Üfte. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Maler Leo Winkelmann dokumentierte vor 75 Jahren mit seinem Werk das Schicksal der Flüchtlinge. Dazu dient sein Ölgemälde „St. Hedwig, Patronin der Schlesier“. Das erregte die Aufmerksamkeit der Kunstkritiker.

Von Helmut Scheffler

Als im März des Jahres 1945 die letzten Bomben auf Schermbeck fielen, ging der Zweite Weltkrieg im niederrheinisch-westfälischen Grenzraum zwar zu Ende, aber die Not der Menschen war noch lange nicht vorbei. Unmittelbar nach dem Frontübergang machten sich die Schermbecker daran, ihre Wohnungen wieder herzurichten. Im Jahr darauf hatten die meisten wieder ein neues Zuhause. Für die vielen Flüchtlinge, die zum Teil erst 1946 in das ländliche Schermbeck kamen, war das Leben selbst an der Jahreswende 1946/47 noch von einer düsteren Perspektive überschattet.

Der gebürtige Bochumer Maler Leo Winkelmann (2. Dezember 1909 bis 30. Dezember 1961) hat diesen Menschen vor 75 Jahren ein Denkmal gesetzt. Sein Ölgemälde „St. Hedwig, Patronin der Schlesier“ dokumentiert in anschaulicher Weise Flüchtlingsschicksale.

Info Winkelmann malte auch etliche Landschaftsbilder Leo Winkelmann Foto: Helmut Scheffler Vielseitig Am 24. Februar 1941 heiratete Leo Winkelmann die Schermbecker Buchhändlerin Gisela Böckenhoff. Über sie gelang auch die Unterkunft der Familie nach dem Krieg in Üfte. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Landschaftsbilder aus Schermbeck und Umgebung. Eine Vielzahl diese Werke veröffentlichte der Altschermbecker Hermann Ostrop im Jahr 1995 in dem 84-seitigen Buch „Maler Leo Winkelmann“. Es wurde von der Verbandssparkasse Schermbeck herausgegeben.

Leo Winkelmann, dessen Familie nach dem Krieg von Breslau aus selbst in den Flüchtlingsstrom geriet, fand in der alten Üfter Schule eine Unterkunft. Dort befand sich sein Notatelier, wo er auch das großformatige Bild von der heiligen Hedwig inmitten der flüchtenden Menschen malte. Winkelmann überreichte dieses Bild der Deutschen Hedwig-Stiftung, die in jenen Tagen des großen Flüchtlingsstromes gegründet wurde und in Altschermbeck ihren Sitz hatte. Vorsitzender war der Altschermbecker Lehrer Maximilian Maria Schulz. Die Gründungsfeier fand in der Marienthaler Klosterkirche statt.

Ziel der Stiftung war es, wie die lokale Presse im Dezember 1946 schrieb, „im Geiste und unter dem Patronat der heiligen Herzogin Schlesiens einer befruchtenden Verständigung und damit der Beseitigung von Spannungen zwischen Ost und West, zwischen Ostvertriebenen und Einheimischen zu dienen“.

Winkelmanns Ölgemälde erregte vor 75 Jahren die Aufmerksamkeit der Kunstkritiker. Im Bekanntmachungsblatt für die Stadt und den Landkreis Recklinghausen und die Militärregierung vom 3. Januar 1947 zeigte sich der Autor von der Winkelmann-Ausstellung in der Altschermbecker Schule und besonders von dem Hedwig-Bild beeindruckt. „Beherrschend steht“, so schrieb er, „an der Kopfwand das Monumentalbild des Flüchtlingstrecks und der Schlesierpatronin Hedwig.“ Das Bild sei „Symbol des persönlichen und allgemeinen Geschicks“, es sei aber auch ein „Beweis für die schöpferische Kraft, die hier dem Notanruf der Zeit folgte und sich vollgültig in einem überragenden Werk legitimierte.“

In der Zeitung war man voll des Lobes für die Expressivität des Gemäldes. „Es trägt die erschütternden Zeichen geballten schicksalhaften Erlebens. Hedwigis steht zwar im Bilde links, aber dennoch beherrschend durch ihre königliche Erscheinung und die mächtige schützende Bewegung ihres mütterlichen Mantels, dessen gebrochener Goldton als farbig-symbolische Dominante wie ein Sturm- und Wellenbrecher in der vollen, schweren Farbensinfonie des Ganzen wirkt.“ Der Mantel sei zugleich Hauptelement in der starken Kreisbewegung, die diese Menschengruppe schicksalhaft zusammenschließe. „Die Gesichter“, so fährt der beeindruckte Betrachter in seiner Interpretation vor 75 Jahren fort, „offenbaren körperliche und seelische Not in höchster Potenz, aber auch in einer meisterlich ausgedrückten Stufung nach Lebensalter, Herkommen und Temperament.“