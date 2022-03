In Schermbeck und am Niederrhein : Kirchen laden zu einer Friedensausstellung ein

Die Drevenacker Pfarrerin Anke Bender und der Schermbecker Presbyter Andreas Buschmann laden zum Besuch der Ausstellung ein. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck/Niederrhein Mehrere Gemeinden haben die Ausstellung mit dem Titel „Frieden geht anders“ organisiert. Sie thematisiert gewaltfreie Methoden, um Auseinandersetzungen zu beenden oder zu verhindern. Die Idee gab es schon weit vor dem Krieg in der Ukraine.

Als acht evangelische Kirchengemeinden des Kirchenkreises Wesel die Ausstellung „Frieden geht anders“ planten, konnten sie nicht ahnen, dass der russische Präsident Wladimir Putin seit dem 24. Februar mit Waffen ein Blutbad im europäischen Staat Ukraine anrichten würde. Nicht nur Deutschland vertritt inzwischen die Auffassung, dass man einem Aggressor mit Kriegswaffen begegnen muss, wenn Verhandlungen fruchtlos verlaufen.

In der Zeit vom 16. bis 30. März wird die Ausstellung „Frieden geht anders“ an verschiedenen Orten des Kirchenkreises Wesel zu sehen und zu entdecken sein. Der Schermbecker Presbyter Andreas Buschmann und die Drevenacker Pfarrerin Anke Bender stellten das Projekt vor, das im vergangenen Jahr bereits im Umfeld des Abzugs des Militärs aus Afghanistan geplant wurde. „Der Frieden ist zu wichtig, um ihn dem Militär zu überlassen“, ist Andreas Buschmann überzeugt. Militärische Drohungen würden keinen Frieden schaffen, sondern in eine Spirale von Misstrauen führen, die immer weiter eskaliere und im Krieg enden könne. Buschmann und Bender sind fest davon überzeugt, dass die Kirchen einen Beitrag zur Umgehung von Kriegen leisten müssen.

Info Zwei Veranstaltungen folgen im September Plan Im September soll es zwei Veranstaltungen geben. Unter dem Motto „Hoffnung – Stärke – Frieden“ bietet die Evangelische Jugendsozialarbeit des Kirchenkreises Wesel im evangelischen Gemeindezentrum Lauerhaas eine generationenübergreifende kreative und inhaltliche Aktion für Frauen. Ein genauer September-Termin für einen Vortrag und Diskussionsabend zum Thema „Warum Krieg? – und wie finden wir Frieden?“ steht noch nicht fest. Referieren wird Detlef Hein. Der evangelische Pfarrer im Ruhestand ist Diplom-Pädagoge, Ehe- und Lebensberater, TZI-Gruppenleiter, Supervisor, Anti-Gewalttrainer und Traumatherapeut.

Die Ausstellung wurde von einem interdisziplinären Team im Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck erarbeitet. Veranstalter der Ausstellung ist der Ausschuss für kirchlichen Entwicklungsdienst, Mission und weltweite Ökumene des Kirchenkreises Wesel.

„Krieg ist keine Lösung“ will die Ausstellung vermitteln. Sie will zeigen, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten. Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregionen, doch die angewendeten Methoden sind grundsätzlich überall einsetzbar. Es liegt immer an den handelnden Personen. Die Ausstellung richtet sich vorrangig an jüngere Menschen, ist aber auch für Erwachsene spannend. Roll-Ups führen in ein Thema ein. Vertiefende Informationen werden durch QR-Codes, Media-Stationen sowie durch Anschauungsobjekte vermittelt.

Anhand von acht konkreten Konflikten wird aufgezeigt, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten. Zwar stammen die Beispiele aus dem Bereich unterschiedlicher Weltreligionen, doch die angewendeten Methoden können grundsätzlich überall praktiziert werden. Einzelne Länderbeispiele werden in verschiedenen Orten des Kirchenkreises Wesel vorgestellt. In der Zeit vom 16. bis 30. März können Gruppen täglich nach vorheriger Anmeldung die Ausstellung besuchen.

In der Blumenkamper Feuerdornstraße 16 befasst sich die Ausstellung mit Zypern. Ansprechpartnerin ist Silke Vilbrandt. Sie ist unter silke-vilbrandt@kirchenkreis-wesel.net erreichbar. Mit der KSZE (Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) befasst sich die Ausstellung in Drevenack, Kirchstraße 10. Pfarrerin Anke Bender ist Ansprechpartnerin (anke.bender@kirche-drevenack). Am Halderner Irmgardisweg 15 wird Mosambik vorgestellt. Anmeldungen nimmt Sabina Berner-Pip unter sabina.berner-pip@ekir.de entgegen. Das Baltikum wird in der Minervastraße 10 in Isselburg vorgestellt. Ansprechpartner ist Michael Binnenhey unter michael.binnenhey@ekir.de.

In der Birkenstraße 14a am Weseler Lauerhaas werden Krisen in Liberia vorgestellt. Dieter Skusa nimmt Anmeldungen entgegen (clemens_dieter.skusa@ekir.de). In Rees informiert Sabine Berner-Pip über Südafrika. Sie ist zu erreichen unter Sabina.berner-pip@ekir.de. Im Schermbecker Gemeindehaus an der Kempkesstege 2 befasst sich die Ausstellung mit Afghanistan. Der Presbyter Andreas Buschmann ist dort Ansprechpartner (andreas.buschmann@ekir.de). Im Weseler Willibrordi-Dom befasst sich die Ausstellung mit dem Begriff „Kalter Krieg“. Christoph von Derschau nimmt Anmeldungen entgegen (ch.vonderschau@outlook.de).

Ergänzend zu den Ausstellungen werden drei Veranstaltungen angeboten. Andreas Zumach referiert am 16. März ab 19.30 Uhr im Weseler Willibrordi-Dom unter dem Thema „Von Afghanistan bis Mali“ über den gescheiterten zwanzigjährigen Krieg gegen den Terror und die friedenspolitischen Alternativen. Zumach ist Journalist und Buchautor und lebt in Berlin. Er war von 1988 bis 2020 Uno-Korrespondent. Er arbeitet für die Berliner Taz und die Züricher Wochenzeitung.

Jörg Denker referiert am 23. März ab 19.30 Uhr im Drevenacker Gemeindehaus neben der Kirche über die zivilgesellschaftliche Arbeit zwischen Überleben und politischem Versagen am Beispiel der Kindernothilfe Duisburg. Denker wird über die Arbeit der Kindernothilfe seit 2001 in Afghanistan berichten und über die Reaktion auf die Machtübernahme der Taliban. Außerdem wird er einen Ausblick über die zukünftige Arbeit geben.