Advent in Schermbeck Als der Weihnachtsmann mit der Kutsche kam

Auf der Bühne im Schützenhaus führten Kinder das Spiel „Das verlorene Plätzchen-Rezept“ auf, das sie in den zurückliegenden Wochen mit den Jugendlichen Lyn Domeyer, Sara Schulte, Aaliyah Yesim, Lara Kamps und Theresa Hemmert zur Freude von Jugendleiterin Anette Ulland im Jugendhaus einstudiert hatten. Zur Handlung: Die drei Engel Mathilda Jäger, Ida Jäger und Pia Zimmermann hatten dem Weihnachtsmann zwar versprochen, in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen für seine Reise zu den Kindern auf der Erde zu backen. Doch niemand konnte das Rezept finden. Also machten sich die Engel auf den Weg, um sich nach einer Begegnung mit einem Reh (Maria Gomez) und zwei Mäusen (Joris Klees und Josh Copi) beim Weihnachtself Lia Copi das Rezept abzuholen. Das Stück schloss mit einem Happy End. So konnten die Plätzchen noch rechtzeitig gebacken und an die Kinder verteilt werden.