Infoabend in Schermbeck : Mit eigenem Strom Betriebskosten sparen

Infoabend in Schermbeck

Für einen Vortrag zum Thema „Pack die Sonne in den Tank“ konnte der gemeindliche Klimaschutzmanager Thomas Heer den Architekten Akke Wilmes (r.) von der Verbraucherzentrale gewinnen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Verbraucherzentrale NRW informierte in Schermbeck über Solaranlagen zum Antrieb von E-Autos.

Nachdem der gemeindliche Klimaschutzmanager Thomas Heer im März im Rahmen eines E-Mobilitätstages Elektroautos auf dem Rathausplatz vorgestellt hatte, ging es am Donnerstagabend beim Vortrag „Pack die Sonne in den Tank“ in der ehemaligen reformierten Kirche um die Frage, wie bei einem E-Auto der Strom ebenfalls klimaschonend erzeugt werden kann. Als Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW stellte der Architekt Akke Wilmes die Stromerzeugung durch eine eigene Solarstromanlage vor.