Vor 150 Jahren rollte der erste Zug Schermbecks Anschluss an die große weite Welt

Die Schnelllebigkeit vieler technischer Neuerungen ist in den letzten 150 Jahren im Schermbecker Raum kaum deutlicher sichtbar geworden als in der rasanten Entwicklung der Eisenbahngeschichte. Am 1. März 1874 wurde die Eisenbahnlinie von Wesel nach Haltern eröffnet. Man muss schon ganz genau hinschauen, wenn man die Spuren der Eisenbahngeschichte rund um Schermbeck erkennen will. Die Bahngleise sind ebenso verschwunden wie die Bahnhöfe, Stellwerke und Streckenposten. Selbst die ehemals schnurgerade Bahntrasse, auf der inzwischen ein kombinierter Fahrrad- und Fußweg angelegt ist, wuchert allmählich zu und lässt kaum noch vermuten, dass auf dieser Strecke vor 150 Jahren der erste Zug rollte und ein halbes Jahr später nach der Fertigstellung der Weseler Eisenbahnbrücke zu einer Verkehrsachse wurde, die Schermbeck auf direktem Wege mit Hamburg und Paris verband.