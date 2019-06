Freude bei der Schermbecker Tagesstätte „Hand in Hand“ : Geschenke für viele kleine Waldforscher

Freude bei der Schermbecker Tagesstätte „Hand in Hand“

Volksbank-Marketingleiter Wolfgang Lensing (hintere Reihe, 3.v.r.) überreichte den Kindern und Erzieherinnen der Kita „Hand in Hand“ 60 Entdecker-Sets für die bevorstehenden Waldtage in den Kaninchenbergen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Volksbank unterstützt die Kindertagesstätte „Hand in Hand“ und hat ihr 60 Entdecker-Sets zur Verfügung gestellt.

Mit einem vielstimmigen „Dankeschön“ und leuchtenden Augen nahmen Kinder der Schermbecker Tagesstätte „Hand in Hand“ am Mittwochmorgen ein Geschenk entgegen, das der Volksbank-Marketingleiter Wolfgang Lensing mitgebracht hatte.

Das Präsent, 60 Entdecker-Sets, können die Mädchen und Jungen gut gebrauchen, wenn sie am 17., 18. und 19. Juni mit ihren Erzieherinnen den Wald in den Altschermbecker Kaninchenbergen aufsuchen, um den Lebensraum Wald erkunden. 50 von 58 Kindern sind für das Projekt angemeldet.

Sponsor Mehrfach hat die Volksbank die Kita „Hand in Hand“ unterstützt. Zum Beispiel durch eine Geldspende für den Bau eines Lehmofens. Finanzspritzen gab es für Musikveranstaltungen mit den Münsteraner Mini-Musikern und für den „Trommelzauber“.

An den drei Juni-Tagen bringen die Eltern ihre Kinder direkt zum Wald, wo sie von den Mitarbeitern begrüßt werden. Um 8.45 Uhr findet ein Morgenkreis statt. Dort wird gesungen und erzählt. Zahlreiche Aktionen sind geplant. Das reicht vom Bauen eines Waldsofas und dem Beobachten von Insekten bis hin zur Pflanzenkunde und dem gemeinsamen Frühstück.

Sicherheit ist bei solchen Veranstaltungen wichtig. Und so freuen sich die Erzieherinnen sehr über das Entdecker-Set, das aus einer Taschenlampe mit verschiedenen Funktionen besteht und aus einer Tasche, die am Arm befestigt werden kann. Zusätzlich gab es für jedes Kind einen gelben Sicherheitskragen, damit man die Minis schon von weitem gut erkennen kann. Das mitgelieferte Entdecker-Handbuch bietet viele Tipps für den Aufenthalt im Wald. Am Ende erhalten die Kinder eine Teilnahme-Urkunde, die sie als kleine Wald-Experten ausweisen wird.