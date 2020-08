Vier-Millionen-Investition in Schermbeck : Volksbank-Anbau mit Stadthaus-Charakter

Das im Hintergrund stehende Gebäude wird abgerissen. Wie es am Fotostandort nach dem Neubau aussehen wird, zeigt das von Rainer Schwarz und Norbert Scholtholt (v.l.) gehaltene Plakat. Die Vorstellung der Baumaßnahmen übernahmen Monika Heinrichs, Johannes Brilo, Kirsten Klein-Bösing und Bernd Köhler (v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Vorstand der Volksbank in Schermbeck und die Architekten haben am Dienstag das geplante Schermbecker Bauprojekt vorgestellt. Es soll sich in das Ortsbild einfügen. Ein Gebäude muss für den schmucken Anbau weichen.

Zwei Jahre nach der ersten Bekanntgabe von Umbauplänen im Umfeld der Volksbank-Hauptgeschäftsstelle an der Mittelstraße ist am Dienstag der geplante Erweiterungsbau vorgestellt worden. Sollten die Politiker im Planungs- und Umweltausschuss am 25. August der Empfehlung der Verwaltung folgen, werden bis Ende 2021 der bisherige Bau modernisiert und südlich des Bestandsgebäudes ein Neubau errichtet.

Die Vorstandsmitglieder Rainer Schwarz und Norbert Scholtholt schilderten eingangs, warum der Neubau nötig ist. Die Mitarbeiterzahl sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 52 Prozent auf 81 gestiegen, die Zahl der Kunden um 48 Prozent auf 17.734 und die Zahl der Mitglieder sogar um 61 Prozent auf 11.186. Die Bilanzsumme sei von 228 auf 535 Millionen Euro angestiegen.

Info Und was wird aus dem Standort Gahlen? Strategische Lage wichtig Die Konzentration der Arbeitsabläufe auf einen einzigen Standort bezieht sich nur auf die beiden Schermbecker Volksbank-Standorte, aber nicht auf die Zweigstelle in Gahlen. Das unterstrich am Dienstag der Vorstand. Die strategische Lage sei zu wichtig.

Die Volksbank bietet bislang ihre Dienstleistungen im Ortskern an zwei Standorten an. Künftig soll es ein Standort sein. „So werden die Wege kürzer, die Abstimmungen verlaufen noch schneller“, so Scholtholt. Um Teile des Angebotes in der Weseler Straße zur Hauptgeschäftsstelle an der Mittelstraße zu holen, war die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes an der Mittelstraße erforderlich. Dass sich die Planungen über einen relativ langen Zeitraum erstreckten, hing vor allem mit dem Nachweis der erforderlichen Stellplätze zusammen. Die Detailplanung des Bauvorhabens übernahm das Dorstener Architektenbüro funke + Funke, BKB Architekten brilo + klein-bösing sowie Zachert + Hinterberger Innenarchitekten.

„Unser Aufgabe bestand darin, die Erweiterung so zu gestalten, dass sie nicht zu auffällig ist“, betonte Architekt Johannes Brilo. Parallel zur Apothekerstege entsteht bis zur Landwehr inklusive des Bestandsgebäudes ein 35 Meter langer Baukörper, der optisch in mehrere Teile gegliedert wurde, um den Charakter von einzelnen Stadthäusern zu erwecken. Der jetzige Eingang an der Mittelstraße bleibt bestehen. Hinzu kommt – etwa gegenüber der Stadtmauer am nördlichen Rand des Parkplatzes in der Wallgrabenzone – ein zweiter Eingang, über den barrierefrei die einzelnen Etagen des dreigeschossigen Neubaus erreicht werden können.

Monika Heinrichs (funke + Funke) übernahm eine virtuelle Führung durch das Gebäude. Eine große Glasfassade im mittleren Stockwerk trägt optisch dazu bei, dass der lange Baukörper gegliedert wird und dadurch nicht so massiv erscheint. Feste Arbeitsplätze wird es dauerhaft nicht mehr geben. Neue Arbeitsformen wie das Job-Sharing, das Desk-Sharing, das Co-working und die immer bedeutsamer werdende Beratung per Videochat machen einen festen Tisch im Bankgebäude für jeden Mitarbeiter überflüssig.