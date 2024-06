Zwischen Schermbeck und Dorsten Versuchter Mord an einer 23-Jährigen in Schermbeck

Wer die junge Frau ist, die mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, dazu konnte die Polizei in Duisburg auf Anfrage keine Angaben machen. Auch gibt es keine Informationen darüber, welche Verletzungen der Frau zugefügt worden sind, wie es ihr geht und ob es Hinweise auf einen mutmaßlichen Täter gibt. Offiziell heißt es nur, dass die eingesetzten Ermittler den Tatort bereits genauer untersucht, Spuren gesichert und Zeugen vernommen hätten. Bestätigt hat eine Polizeisprecherin auf Anfrage, dass am Montagabend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.