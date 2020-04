Schermbeck : Vandalen-Duo erwartet Strafverfahren

Die Polizei in Schermbeck hat die Personalien von zwei jungen Männern aufgenommen, die in Verdacht stehen, unter anderem am Mühlenteich ihr Unwesen getrieben zu haben. Foto: Michael Scholten

Schermbeck Zwei Randalierer, 19 und 21 Jahre alt, sollen in der Osternacht am Schermbecker Mühlenteich unter anderem frisch gepflanzte Jungbäume aus der Erde gerissen und ins Wasser geworfen haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah die Tat in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag. Gegen kurz vor 2 Uhr rief ein 19-jähriger Schermbecker die Polizei. Er beobachtete zwei Unbekannte, die am Mühlenteich randalierten. Dabei rissen sie frisch gepflanzte Jungbäume aus dem Boden, beschädigten diese und warfen sie in den Teich. Zusätzlich machte das Duo auf einer Bank ein kleineres Feuer. Ob die Bank dadurch beschädigt wurde, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden mutmaßlichen Täter in Richtung Bösenberg. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei auf dem Kilianplatz zwei Heranwachsende, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Beide ergriffen beim Anblick des Streifenwagens die Flucht. Rund 20 Minuten später suchten die Polizisten erneut den Kilianplatz zu Fuß auf. Hier trafen sie die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen. Ein 19-Jähriger und sein 21-jähriger Begleiter aus Schermbeck hatten hier diverse Bauabsperrungen auf einen geparkten Radlader gelegt. Beide leugneten, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Die Beschreibung des Zeugen passte jedoch auf die beiden. Daher muss das Duo jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.