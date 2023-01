Grundschule in Schermbeck 16 Fensterscheiben beschädigt – Polizei sucht Vandalen

16 Fensterscheiben einer Grundschule sollen Unbekannte in Schermbeck beschädigt haben. Dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fiel das laut Polizei auf. Die Vandalen wüteten demnach in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.25 Uhr, auf dem Schulhof an der Weseler Straße.