In Schermbeck an der Kempkesstege : Scheibe des Jugendheims eingeworfen

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen der Tat melden. Foto: dap/dpa

Schermbeck Unbekannte haben am Osterwochenende eine Scheibe des Jugendheims an der Kempkesstege eingeworfen. Die Polizei verdächtigt zwei Schermbecker, die zuvor am Mühlenteich ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Wie berichtet, kam es am Osterwochenende rund um den Mühlenteich in Schermbeck zu mehreren Sachbeschädigungen. Unter anderem sind frisch geplanzte Bäume aus der Erde gerissen und in den Teich geworfen worden. Polizeibeamten gelang es, zwei Tatverdächtige festzustellen. Den 21-jährigen Schermbecker und seinen 19 Jahre alten Begleiter, der ebenfalls aus Schermbeck stammt, erwartet ein Strafverfahren.

Am Dienstag ging bei der Polizei in Hünxe der Hinweis ein, dass Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe des Jugendheims an der Straße Kemkesstege eingeworfen hatten. Ob der 21- und der 19-Jährige auch für diese Tat in Frage kommen, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 02858 918100 anzurufen.

