In Schermbeck : Unbekannte stehlen bei Einbruch mehrere Waffen

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schermbeck Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, 11. April, und Freitag, 16. April, Waffen aus einem Einfamilienhaus am der Straße Wolwerskamp in Schermbeck gestohlen.

Nach Angaben der Polizei handelt es um mehrere Jagdgewehre und einen Trommelrevolver, die in einem Waffenschrank aufbewahrt wurden. Die Polizei hofft, dass Zeugen den Einbruch bemerkt haben oder etwas zum Verbleib der Waffen sagen können. Hinweise unter der Telefonnummer 02858 918100.

(kwn )