Schermbeck : Unbekannte stehlen Anhänger

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen des Diebstahls melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schermbeck Bislang unbekannte Täter haben irgendwann in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, einen Anhänger gestohlen, der auf dem Gelände einer Firma am Kapellenweg in Schermbeck abgestellt war.

Wie die Polizei mitteilte, verfügt der Hänger über keinen Schriftzug. Das amtliche Kennzeichen des gestohlenen Fahrzeugs lautet WES-QV 231. Mögliche Zeugen werden gebeten, unter der Rufnummer 02858 918100 mit der zuständigen Polizeiwache in Hünxe Kontakt aufzunehmen.

(RP )