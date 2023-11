Gemeinde Schermbeck hofft auf Zeugen Hunderte Brötchen im Gahlener Wald entsorgt

Ein Gahlener Bürger traute seinen Augen kaum, als er am Dienstagnachmittag mit seinem Hund in einem Waldstück am Rande des Gahlener Naturschutzgebietes Torfvenn spazieren ging. An vier verschiedenen Stellen beiderseits des Gerlingsweges, der vom Vennweg abzweigt, hatte jemand haufenweise Brötchen im Gelände entsorgt.