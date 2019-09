In Uefte-Overbeck : Trachtenschützen mit neuem Königspaar

Bernd Klevermann und Sabrina Ribbekamp regieren die Uefte-Overbecker Trachtenschützengilde jetzt fünf Jahre lang.

Gemäß der alten ländlichen Tradition, dass jeder, der nachts auch noch so üppig feiert, auch am Morgen zumindest auf der hintersten Bank in der Kirche sitzen muss, kamen die Uefter und Overbecker in Scharen zu ihrem „Dom“. Sogar die Notbestuhlung in den Seitengängen musste aufgestellt werden, so groß war der Andrang. Und auf den Steinplatten am Boden klapperten die Klumpen so richtig durch das dreischiffige Gemäuer.