Dorfverein mit großen Projekten Hypermoderne Heizung fürs Vereinsheim des TuS Gahlen

Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik legt großen Wert darauf, ehrenamtlich arbeitende Vereine in der Region zu besuchen, um deren Arbeitsweisen und Wünsche kennenzulernen. Am Montag folgte sie der Einladung des TuS Gahlen. An dem Treffen nahmen auch Bürgermeister Mike Rexforth teil, außerdem Thomas Nübel von der Gemeinde, Kilian Zens vom Schermbecker Ingenieurbüro Haustechnik und der TuS-Vorsitzende Gerhard Rusch.