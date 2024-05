Nachruf Schermbeck trauert um verdienten Ehrenamtler Hans Zelle

Hans Zelle ist tot. Im Alter von 93 Jahren starb am Montag ein Bürger Schermbecks, der mehrere Jahrzehnte in der Gemeindeverwaltung arbeitete und in dieser Zeit und nach der Pensionierung im März 1993 bis vor wenigen Jahren an mehreren Stellen ehrenamtlich tätig war. Die Trauerfeier mit der anschließenden Beisetzung beginnt am Freitag, 17. Mai, um 14 Uhr in der Trauerhalle auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde an der Weseler Straße.