CDU-Fraktionsvorsitzender starb mit 63 Jahren : Schermbeck trauert um CDU-Fraktionschef

Drei Wochen vor seinem Tod stellte Klaus Schetter die CDU-Bewertung des neuen Haushaltsentwurfes vor. Foto: Scheffler

Schermbeck Der Lokalpolitiker Klaus Schetter ist tot. In der Nacht zum Nikolaustag starb der 63-jährige Altschermbecker an den Folgen eines tragischen Unfalls, der sich im vergangenen Monat ereignete.

Von Helmut Scheffler

Klaus Schetter, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Schermbecker Gemeinderat, ist tot. Der 63-jährige Altschermbecker starb in der Nacht zum Nikolaustag an den Folgen eines tragischen Unfalls, der sich im vergangenen Monat ereignet hatte. Die Trauerfeier beginnt am Freitag, 13. Dezember, um 14.30 Uhr in der St. Ludgeruskirche. Anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus statt.

Klaus Schetter hat drei Jahrzehnte hindurch – mit einer Unterbrechung von fünf Jahren – als Kommunalpolitiker maßgeblich an der Gestaltung seines Heimatortes mitgewirkt. Nach dem Abschluss des Studiums an der Fachhochschule in Köln im Jahre 1982 stand der Beruf zunächst im Vordergrund. Als Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik sammelte Schetter zunächst berufliche Erfahrungen, bevor er im Jahre 1989 Partner in der Düsseldorfer Ingenieurgesellschaft HTW wurde und zehn Jahre später Geschäftsführer der HTW.

Info Früh aktiv auch im Rotary-Club Lippe-Issel Engagement Auch der Rotary-Club Lippe-Issel trauert um Klaus Schetter, der im Jahre 2010 die Präsidentschaft des damals noch jungen Clubs für ein Jahr übernommen hatte.

Im Jahre 1989 trat Klaus Schetter in die Fußstapfen seines Urgroßvaters Heinrich Schetter, der als Ortsvorsteher in den Jahren 1923 bis 1933 die politischen Geschicke der damals noch selbstständigen Gemeinde Altschermbeck steuerte. Als CDU-Mitglied wurde Klaus Schetter am 18. Oktober 1989 Mitglied des Schermbecker Gemeinderates. In seiner ersten Wahlperiode war er Mitglied im Planungsausschuss und im Bauausschuss, im Bauausschuss zugleich stellvertretender Vorsitzender und ab dem 20. Februar 1991 Vorsitzender.

Am 7. Oktober 1999 wurde Schetter aus dem Rat verabschiedet, dem er aber ab dem 13. Oktober 2004 wieder bis zu seinem Tode angehörte. Am 18. Dezember 2007 übernahm Klaus Schetter den Vorsitz im ehemaligen Wirtschaftsförderungsausschuss Die Gemeinde Schermbeck vertrat er in der Wahlperiode 2004 bis 2009 als Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Wesel/Hamminkeln/Schermbeck und als stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW. In der laufenden Wahlperiode war Schetter Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Sein politisches Mandat erhielt er im Rahmen der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 durch die Wähler im Wahlbezirk 7 (Rüste/Gewerbegebiet), wo er 54,24 Prozent der Stimmen bekam. Für Schetter war dieser Wahlbezirk eine besondere Herausforderung, kamen dort die Belange eines agrarisch geprägten Teilraumes und des größten Gewerbegebietes der Gemeinde Schermbeck zusammen.

Neben diesen und weiteren Mitgliedschaften in kommunalen Vertretungskörperschaften und deren Ausschüssen leitete Klaus Schetter seit 2004 bis heute auch die CDU-Ratsfraktion. In drei Jahrzehnten hat er sich ein profundes Wissen in fast allen Ausschüssen erworben. Mit einer erstaunlichen Gelassenheit wurde er häufig auch zum ausgleichenden Pol im Gemeinderat, wo er über Parteigrenzen hinweg sachorientiert arbeitete und auch die Meinungen der politischen Gegner zu schätzen wusste.