Nachruf Trauer um Johannes Foitzik

Fast sein ganzes Leben lang war Johannes Foitzik in irgendeiner Weise zur Stelle, wenn Kirchengemeinden Mitarbeiter suchten. Bereits im Alter von zehn Jahren war er Messdiener in der Pfarrgemeinde St. Josef in Gladbeck-Rentfort. Als 14-Jähriger übernahm er für vier Jahre die Leitung der Messdiener. Zwei Jahre später begann Johannes Foitzik seine Mitarbeit im Stadtjugendrat des Stadtdekanates Gladbeck. Er war Mitbegründer der „Katholischen Jungen Gemeinde“ in Rentfort, Mitarbeiter im Jugendheim St. Josef und Mitgestalter des ersten Disco-Abends in einem Gladbecker Jugendheim.