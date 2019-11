Hermann Zens starb im Alter von 84 Jahren : Trauer um bekannten Schermbecker Ehrenamtler

Hermann Zens übernahm unter anderem die Neuorganisation des Martinzugs in Schermbeck. Foto: Helmut Scheffler/HS

Schermbeck Hermann Zens ist tot. Im Alter von 84 Jahren starb am Mittwochabend ein Schermbecker Bürger, der sich gleich in mehrfacher Weise ehrenamtlich verdient gemacht hat. Die Trauerfeier beginnt am Dienstag um 14.30 Uhr in der Ludgeruskirche.

Anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof der Ludgerusgemeinde statt. Der gebürtige Gelsenkirchener zog 1966 mit Frau Gisela nach Schermbeck. Dort wurde der Sparkassenbetriebswirt schon bald außerhalb seines Berufes ehrenamtlich in die Pflicht genommen. Als Mitglied des Pfarrgemeinderates von St. Ludgerus übernahm er die Neuorganisation des Martinszuges. Der Reinerlös kam hilfsbedürftigen Personen zugute. Jahrelang wurde der in Papua-Neuguinea tätige Schermbecker Missionar Alois Niermann unterstützt. In den Jahren 1978 bis 1981 hat Hermann Zens die ersten vier Pfarrfeste der Ludgerusgemeinde organisiert.