Unfall in Schermbeck Transporter fährt gegen Baum – acht verletzte Personen

Am Freitag ereignete sich in Schermbeck gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Am Voshövel wurde ein mit acht Personen besetzter Transporter vorgefunden. Er war von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen einen Baum. Die Gründe sind derzeit noch unklar. Jedenfalls befuhr der 57 Jahre alte Fahrer aus Borken mit dem Transporter den Postweg in Richtung Borken.