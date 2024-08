Brauchtum Trachtenschützen fiebern dem Klumpenfest entgegen

Während der Vorfeier konnten sich die Schützen für 15 Euro in die Schützenliste eintragen lassen. Der Beitrag ermöglicht den freien Eintritt zum Klumpenball am Schützenfest-Sonntag (8. September) und zum „Großen Krönungsball“ am darauffolgenden Tag, und zwar auch für die Begleiterinnen der eingetragenen Schützen. An beiden Abenden sorgt die Tanzband „Borderline“ für flotte Tanzrhythmen. Eintragungen in die Schützenliste sind auch noch während der Eröffnungsfeier am 7. September im Festzelt möglich.