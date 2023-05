Schermbeck Tim Paffen ist neuer König in Bricht

Ihren neuen König Tim Paffen haben die Brichter Schützen bereits am Sonntag ermittelt. Die Proklamation des neuen Königspaares Tim Paffen und Tamara Bruch findet aber erst am kommenden Samstag, 20. Mai, ab 16.30 Uhr statt. Als Hauptmann Marc Anschütz am Sonntag 18 Schützen antreten ließ, lief alles nach dem geordneten Ritual ab. Oberst Dennis Schult erläuterte den Ablauf des Königsschießens. Als König der Schützensaison 2022/2023 eröffnete Pascal Wefelnberg im Schießstand am Schwarzen Adler im 271. Vereinsjahr das Schießen mit dem KK-Gewehr auf die 50 Meter entfernte Zehner-Ringscheibe. Die Schießleitung auf dem im Herbst 2022 renovierten Schießstand übernahmen Ingo Wefelnberg und Carsten Unverzagt.