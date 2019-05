Schermbeck : Schüppenschützen haben einen neuen Kaiser

Schermbeck Thomas Heiermann ist neuer Kaiser der Schüppenkompanie der Schermbecker Kiliangilde von 1602. An dem spannenden Schüppenwerfen auf dem Gelände des Uefter Landgasthofes Triptrap durften alle bisherigen Könige teilnehmen.

Der 32-jährige Ingenieur Thomas Heiermann, der im Jahr 2007 König wurde, arbeitete sich langsam aber sich an das Ziel heran. Im ersten Durchgang schaffte Heiermann 14,70 Meter und blieb damit um einen Meter hinter dem führenden Peter Francesconi. Im zweiten Durchgang lag der 32-Jährige mit 14,30 Meter nur noch zehn Zentimeter hinter Francesconi. Im dritten Durchgang schaffte Thomas Heiermann mit 16,40 Meter den besten Wurf des Tages. Mit seinem Erfolg ist Heiermann der vierte Kaiser in der 25-jährigen Geschichte der Schüppenkompanie der Kiliangilde in Schermbeck geworden, nach Harry Daunheimer (2004), Peter Franesconi (2009) und Günther Beck (2014).