Gefährliche Raupen : Schermbeck testet Spezialfallen gegen Eichenprozessionsspinner

Schermbeck Spezielle Fallen, die an den Stämmen von Eichen befestigt werden, sollen helfen, die Raupen des Eichenprozessionsspinners zu vernichten.

Im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) setzt die Gemeinde Schermbeck ab sofort auf den Einsatz von speziellen EPS-Fallen. Und zwar an einem Ort in Schermbeck und auch in Gahlen. Bei diesem Verfahren, so teilt die Verwaltung mit, werden eng anliegende Ringe um die Eichenstämme gelegt. Bei der „Prozession“ der EPS-Raupen fallen diese, durch einen speziellen Stoff angelockt, in einen am Ring befestigten Köderbeutel. Durch die Sonnewärme verenden die Raupen. Der Beutel kann anschließend in den Restmüll gegeben werden. Der Erfolg dieser alternativen Bekämpfungsmethode bleibe abzuwarten und werde von der Gemeinde Schermbeck evaluiert, heißt es.