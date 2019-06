Am ersten Juli-Wochenende in Schermbeck : Vorfreude auf Sommerstraßenfest

Am ersten Juli-Wochenende in Schermbeck

Schermbeck (hs) Zum 31. Male veranstaltet die Schermbecker Werbegemeinschaft am ersten Juli-Wochenende ein Sommerstraßenfest. Am 6. und 7. Juli wird die für den motorisierten Verkehr gesperrte Mittelstraße sicherlich wieder zum Magneten für Tausende Besucher aus der Region.

Das Fest soll nach den Vorstellungen von Werbegemeinschafts-Geschäftsführer Frank Herbrechter ein Fest für die ganze Familie werden. An der Gestaltung des Festes, das am Samstag während der normalen Öffnungszeiten und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr stattfindet, beteiligen sich mehr als 100 Stände. Diese werden nicht nur von den Schermbecker Geschäftsleuten, sondern auch von auswärtigen Anbietern bestückt. Dabei reicht das Angebot von klassischen Marktartikeln über Spezialitäten bis hin zu Gartenmöbeln und Pflanzen. Am Sonntag ergänzt der Hollandmarkt aus Winterswijk mit Obst, Gemüse, Käse, Nüssen und Schnittblumen an der Ludgeruskirche das Angebot. Cafés und Bäckereien sind ebenso geöffnet wie Gaststätten, Restaurants und Geschäfte. An beiden Tagen präsentieren sich die Händler von 10 bis 18 Uhr.