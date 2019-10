Tag der offenen Tür an den Grundschulen Schermbeck : i-Dötze können angemeldet werden

Die Leiterin beider Schulstandorte, Jessica Steigerwald (r.), begrüßte die Eltern und die künftigen i-Dötze zum Tag der offenen Tür. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Beide Grundschulstandorte in Schermbeck boten einen Tag der offenen Tür an.

An beiden Standorten der Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit katholischem Standort hatten die Eltern am Donnerstag Gelegenheit, das Schulgebäude zu besichtigen und einen Einblick in das Schulleben zu gewinnen. Die Türen allen Klassen standen offen als Einladung, sich den Unterricht in verschiedenen Fächern anzuschauen.

An beiden Standorten begrüßte Schulleiterin Jessica Steigerwald die Gäste und erläuterte das weitere Verfahren. Die Anmeldung zur Einschulung für das Schuljahr 2020/21 findet für beide Standorte am Hauptstandort statt. Anmeldetermine sind: Montag, 4., und Dienstag, 5. November, in der Zeit von 8.15 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Schulanfänger müssen zur Anmeldung persönlich erscheinen. Vorzulegen sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch oder der Kinderausweis.

Die Unterrichtsinhalte sind an beiden Standorten gleich. Ein Unterschied besteht im Hinblick auf das Fach Religion. Am Hauptstandort an der Weseler Straße hat jedes Kind die Möglichkeit, am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilzunehmen, auch jene Kinder, die nicht getauft sind oder einer anderen Religion angehören. Es besteht die Möglichkeit, das Kind vom Religionsunterricht freizustellen. Am katholischen Standort verpflichten sich die Eltern, ihr Kind für vier Jahre nach den katholischen Werten erziehen zu lassen. Zudem sind die Gottesdienste, Feste wie Erntedank und St. Martin verpflichtend, auch wenn sie nachmittags stattfinden. Eine Abmeldung vom katholischen Religionsunterricht ist im Laufe der Grundschulzeit nicht möglich.