Schermbeck : Süddeutsche Firma plant Windpark in Bricht

Eine Firma will in Bricht Windräder errichten, der Flächennutzungsplan steht dagegen. Foto: dpa

Schermbeck In den letzten Wochen war die in Rheinland-Pfalz angesiedelte JUWI AG als einer der Spezialisten für erneuerbare Energien im Schermbecker Ortsteil Bricht unterwegs, um mit Eigentümern von Flächen zu klären, ob eine grundsätzliche Bereitschaft zur Errichtung von Windkraftanlagen besteht.

Da sich die Schermbecker Politik 2015 für zwei Konzentrationszonen entschieden hatte, bestand Interesse an Aufklärung. Die Verwaltung lud kurzerhand einen Firmenvertreter zum Planungsausschuss am Mittwoch ein. JUWI-Mitarbeiterin Charlotte Kalkowski stellte vor, dass in Bricht nördlich des Üfter Weges und südlich des Dämmerwaldes beiderseits des Heideweges eine Fläche mit drei Anlagen bestückt werden könnte.

Da neben den Eigentümern auch der Kreis Wesel und die Gemeinde Schermbeck beteiligt werden müssen, hat sich die Firma dafür entschieden, zunächst mit den Eigentümern zu sprechen. Als Vertreter der Gemeinde, die im Bereich des angedachten Windparks Schermbeck-Friemshof Wege besitzt, die zum Baustellentransport und zur Leitungsverlegung dienen könnten, hatte Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte an der Versammlung in Bricht teilgenommen und bereits dort darauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan keine Windkraftanlagen an dieser Stelle zulässt. Dennoch will die Firma weitere Schritte unternehmen. Ihr Außendienstmitarbeiter Werner Lill verhandelt mit Eigentümern. Außerdem will JUWI über den Regionalverband und den Kreis prüfen lassen, ob der Flächennutzungsplan geändert werden kann.