Umfrage in Schermbeck : Pflegende Angehörige sollen interviewt werden

Umfrage in Schermbeck

Schermbeck Zwei Studentinnen der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe möchten erfahren, was Schermbecker benötigen, die Familienmitglieder mit Handicap betreuen. Freiwillige können mit dem Duo Kontakt aufnehmen.

Im Rahmen eines Praxisprojektes an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe ermitteln zwei Studierende die Bedürfnisse und Bedarfe von pflegenden und betreuenden Angehörigen. Das Praxisprojekt der Studierenden findet in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftsberatung Schermbeck statt, in der Sandy Krischok als Koordinatorin beschäftigt ist.