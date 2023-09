Haushaltsentwurf für Schermbeck Die Steuersätze bleiben diesmal wohl noch unverändert

Am Dienstagnachmittag verwies der Gemeinderat einstimmig den 768 Seiten umfassenden Haushaltssatzungsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 zur Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss. Nach den Beratungen der Satzung in den einzelnen Ratsfraktionen und in den Kommunalausschüssen soll der Haushalt in der 16. Ratssitzung am 13. Dezember um 16 Uhr verabschiedet werden.