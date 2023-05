Weselerwald Stenert erster König auf der Fuchswiese

Auf der Fuchswiese begrüßte der Hauptmann Stefan Tenfelde am Mittwoch die Schützen. Das Schießen um die Königswürde fand wohl zum letzten Male auf dem KK-Schießstand auf dem Gelände des Landhotels Voshövel statt. Im zweiten Stechen, an dem nur noch die Schützen Stefan Stenert, Stefan Tenfelde, Christian Bohmkamp, Michael Stenk und Christian Lohmann teilnahmen, erzielte nur der 20-jährige Kfz-Mechatroniker Stefan Stenert zwölf Ringe. Der Marienthaler ist der jüngste König in der 149-jährigen Vereinsgeschichte. Zur neuen Königin erwählte er sich die 19-jährige Lotta Schulte-Bunert, mit der er schon die Grundschule in Brünen besuchte. Neue Thronpaare wurden Dominik Bohmkamp/Helene Eimers und Henrik Bosmann/Eileen Sondermann. Den ersten Preis gewann Stefan Tenfelde. Christian Bohmkamp erzielte den zweiten, Lisanne Hitkamp den der Jungschützen/innen und Roswitha Gernemann-Labenz den Preis als beste Schützin des Tambourkorps.