Umweltausschuss berät Stellungnahme : Wo die Flutungsflächen für die Lippe liegen könnten

Schermbeck Der Schermbecker Umweltausschuss hat sich am Mittwoch mit einer Verordnung der Bezirksregierung zu Überschwemmungsgebieten befasst. Die Mitglieder stimmten einer Stellungnahme von Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte zu, die Bedenken aufgriff.

Die Bezirksregierung Düsseldorf will für die Lippe im Bereich der Stadt Wesel sowie der Gemeinden Hünxe und Schermbeck ein Überschwemmungsgebiet auf einer Länge von 27 Kilometern durch eine ordnungsbehördliche Verordnung festsetzen. Der Schermbecker Bauamtsleiter Rainer Eickelschulte hat dazu eine Stellungnahme erarbeitet. Dieser hat der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig zugestimmt.

In einer 35-seitigen Broschüre mit dem Titel „Vorsicht Hochwasser ! Festsetzung von Überschwemmungsgebieten“ hat die Regierungspräsidentin Anne Lütkes die Notwendigkeit von Überschwemmungsgebieten begründet: „Der vorbeugende Hochwasserschutz ist besonders wichtig. Zum vorbeugenden Hochwasserschutz gehört insbesondere die Flächenvorsorge in der Form der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten.“ Um auch zukünftig Überschwemmungsgebiete verfügbar zu halten, müssen diese vor der Inanspruchnahme zu anderen Zwecken geschützt werden. Die Gebiete unterliegen unmittelbar dem gesetzlichen Schutz des Wasserrechts.

Noch heute kann man besonders deutlich in Bricht und Damm die Reste der ehemaligen Lippe­schleifen erkennen. An manchen Stellen des ehemaligen Auebereiches wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Gebäude errichtet. Im Ortsteil Bricht entstand ein Gewerbegebiet, dessen südlich der Alten Poststraße liegenden Teile sich im Überschwemmungsbereich der Lippe befinden. Im Gahlener Aap sind Sportanlagen und eine Jugendfreizeitstätte entstanden. Parallel zur Lippe wurden Campingplätze angelegt, die an einzelnen Stellen in den Überflutungsbereich der Lippe reichen. In Schermbeck kam hinzu, dass entlang des Mühlenbaches zwischen dem Siegelhof und der B 58-Umgehungsstraße mehrere Baugebiete entstanden, die dem Bach die Chance nehmen, bei Hochwasser angrenzende unbebaute Flächen zu überfluten.