VdK-Ortsverband Schermbeck berichtet Steigende Armut sorgt für Mitgliederzuwachs

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Schermbeck erinnerte der Vorsitzende Gisbert Loosen die Teilnehmer in der Dammer Gaststätte Zum Fuchsbau an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Therese Wyrwa, Johanne Strohbach, Günter Gremm, Agnes Beckmann, Ernst Lindner, Lieselotte Lutz und Renate Perrei, die seit 1993 bis zur Übergabe an Winfried Hardt im Jahre 2017 als 1. Vorsitzende im Ortsverband Schermbeck für die Belange der Mitglieder zuständig war.