JHV der Feuerwehr Schermbeck Stehender Applaus für Helge Dreßen

Wie im vergangenen Jahr verzichtete auch in diesem Jahr Christoph Loick als Leiter der gesamten Wehr auf die detaillierte Auflistung der 160 Einsätze. So blieb am Abend viel Zeit zum geselligen Beisammensein, an dem auch die Jugendabteilung teilnahm. Loick dankte dem Schermbecker Löschzug für die Vorbereitung der Versammlung und der Landjugend für die Betreuung des Verpflegungsstandes. Seit der letzten Versammlung konnte Jonas Gretzinger aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden. Als Neuzugänge wurden Tobias Henkel, Marcel Braick, Markus Wilsing und Lea Drilling in die Wehr aufgenommen.