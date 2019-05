Entscheidung in Schermbeck : Spielplätze erhalten nun charakteristisches Aussehen

Im Schermbecker Bau- und Liegenschaftsausschuss wurde jetzt über das Thema Spielplätze gesprochen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schermbeck Für die Umsetzung des vierten Bauabschnittes des Spiel- und Bewegungskonzeptes Schermbeck hat der Bau- und Liegenschaftsausschuss jetzt einstimmig grünes Licht gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

An der Sitzung nahm auch die Landschaftsarchitektin Isabella de Medici vom Essener Planungsbüro DTP teil. Sie musste das Konzept nicht noch einmal vorstellen, weil die Fraktionen durch ihre Vertreter im Arbeitskreis Spielplätze informiert waren, der am 14. und 27. März getagt hatte. Fraktionsvertreter hatten am 20. März auch an der Bürgerbeteiligung im Rathaus teilgenommen. „Es waren nicht nur wenige Eltern da, sondern auch nur wenige Anlieger“, bedauerte Hildegard Franke (CDU) die mangelhafte Resonanz.

Die Ergebnisse aus den Arbeitskreissitzungen und der Bürgerversammlung flossen in den Entwurf ein, dessen zeichnerische Darstellung jetzt im Sitzungssaal aushing. Der vierte Teil des Gesamtkonzeptes befasst sich mit sechs Spielplätzen im Bereich des Schienebergs, wobei der Spielplatz am Hohen Weg nicht mehr im Plan ausgewiesen wurde, weil er mittelfristig aufgegeben werden soll. Bei der Überplanung der Spielplätze an der Kastanienstraße, an der Birkenstraße, an der Marellenkämpe, am Kapellenweg und am Schollkamp ging es den Planern darum, jedem Spielplatz einen besonderen Charakter zu verleihen. Entsprechend wurde für jeden Spielplatz ein Thema gewählt.

„Nicht den Boden berühren“, heißt das Thema des Spielplatzes an der Kastanienstraße. Dort sollen die Kinder über Findlinge klettern, über Mauern balancieren, sich über eine Wackelbrücke oder eine Slackline fortbewegen oder den Weg über Sprungsteine fortsetzen. Der Spielplatz im Winkel zwischen Birkenstraße und Ahornstraße befasst sich mit dem Thema „Birkenarena, Schuss-Tor“. Das Thema „Kleine Sandbank“ soll auf dem Spielplatz an der Marellenkämpe umgesetzt werden. Hier sollen sich Kleinkinder nach Herzenslust austoben können. „Hopsen, springen, dribbeln, fliegen“ heißt es für den Spielplatz am Kapellenweg. Am Spielplatz am Schollkamp soll das Thema „Los, such mich“ umgesetzt werden.

Im Bereich der Kreuzungen einiger Straße sollen Fahrbahnverengungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung sorgen. Engelbert Bikowski schlug vor, mit der Anlage dieser Einengungen so lange zu warten, bis die Mittelstraßen-Neugestaltung abgeschlossen ist. „Da kann man jeden Meter in den übrigen Straßen gebrauchen“, argumentierte Bikowski.