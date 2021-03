Verkehr in Schermbeck : Sanierung am Brüner Weg dauert länger

Sanierung am Brüner Weg dauert länger

Verkehr in Schermbeck

Die Sanierungsarbeiten am Brüner Weg zwischen den Straßen Zum Brand und Üfter Weg sind schon weit vorangeschritten. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Bauarbeiten am fünf Kilometer langen, stark befahrenen Wirtschaftsweg haben sich aufgrund der Witterungen verzögert. Die Vollsperrung bleibt daher bis mindestens Mitte April.

Die am 11. Januar begonnene Sanierung des Brüner Weges zwischen den Straßen Zum Brand und Üfter Weg ist weit vorangeschritten. Inzwischen hat die Fahrbahn auf einer Länge von rund 970 Metern eine neue Asphaltdecke erhalten. Es fehlen nun noch die Bedeckungen der beiden randlichen Straßenbanketten, bevor die Vollsperrung aufgehoben werden kann und der Verkehr wieder freigegeben wird.

Die Fertigstellung der Sanierung und des Ausbaus des ersten Teilabschnittes war eigentlich für März 2021 geplant. „Witterungsbedingt sind die Arbeiten gegenwärtig rund drei Wochen in Verzug“, teilt Gerd Abelt als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters mit. Bei entsprechender Wetterlage sei mit einer Fertigstellung in der 16. Kalenderwoche – also Mitte April – zu rechnen.