Schermbecker Genossen schreiben offenen Brief : SPD-Ortsverein kritisiert Hovest

Schermbecks Genossen weisen ihren Weseler Parteifreund Ludger Hovest in die Schranken. Foto: Jana Bauch (jaba)

SCHermbeck/Wesel Schermbecker Genossen weisen ihren Weseler Parteifreund in einem offenen Brief zurecht. Ludger Hovest hatte ihnen jüngst geraten, bei der Kommunalwahl 2020 keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen.

In einem offenen Brief hat der Schermbecker SPD-Ortsverein den Weseler SPD-Fraktions- und Parteichef Ludger Hovest scharf kritisiert, nachdem dieser den Genossen aus der Nachbarkommune geraten hatte, bei der Wahl 2020 keinen eigenen Kandidaten aufzustellen und stattdessen Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) zu unterstützten. Schließlich mache der eine gute Arbeit – so wie auch die Bürgermeister von Wesel, Hamminkeln und Hünxe (wir berichteten).

Wörtlich heißt es in dem Schreiben der Ortsvereins-Vorsitzenden Petra Felisiak an Hovest: „Die SPD Schermbeck verbietet sich jede Einmischung von außerhalb und trifft ihre Entscheidungen selbstständig.“ Es sei weder die Aufgabe des Weseler Stadtverbandsvorsitzenden noch der Weseler SPD, sich in die Wahlüberlegungen eines anderen Ortsvereins einzumischen. Diese Angelegenheit sei die alleinige Aufgabe des Ortsvereins Schermbeck. „Wir mischen uns auch nicht in Belange der SPD Wesel ein. Wir werden uns zu Kommunalwahlthemen 2020 zu gegebener Zeit konkret positionieren, ohne uns von außen bevormunden oder provozieren zu lassen.“