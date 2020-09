Nach der Wahl : Schermbecker SPD-Chefin bietet Rücktritt an

Schermbecker SPD-Chefin bietet Rücktritt an

Schermbeck Bei der Kommunalwahl holte die SPD in Schermbeck nur noch ein einstelliges Ergebnis. Die Vorsitzende des Ortsvereins, Petra Felisiak, bietet deswegen nun ihren Rücktritt an.

„Als Vorsitzende des Ortsvereins der SPD Schermbeck übernehme ich für das sehr schlechte Wahlergebnis der SPD die volle Verantwortung“, schreibt Petra Felisiak auf der Homepage des Ortsvereins. Die SPD hatte am 13. September mit 9,2 Prozent nur ein einstelliges Ergebnis erzielt. 2014 waren es noch 22,1 Prozent.

„Wir werden sehr kurzfristig im Vorstand und in der Fraktion dieses desaströse Ergebnis analysieren und überlegen, wie und mit welchen Verantwortlichen es künftig gelingen kann, die SPD Schermbeck wieder nach vorne zu bringen“, schreibt Felisiak. Im Anschluss daran werde man auch kurzfristig in einer Mitgliederversammlung die Mitglieder in diesen Prozess mit einbinden.