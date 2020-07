Abstimmung in Schermbeck : Stimmscheine für Ratsbürgerentscheid noch bis 15 Uhr

Schermbeck Beim ersten Schermbecker Ratsbürgerentscheid hat der Endspurt begonnen. An diesem Freitag, 24. Juli, 15 Uhr, endet die Frist für die Beantragung eines Stimmscheins. Die Beantragung der Briefabstimmungsunterlagen ist auf der www.schermbeck.de möglich.

Wer für einen Anderen einen Stimmschein und Briefabstimmungsunterlagen beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Gegenstand des Ratsbürgerentscheids ist folgende Frage, über die mit „Ja“ oder mit „Nein“ abgestimmt werden kann: „Sind Sie für den Neubau eines Bildungszentrums an der Weseler Straße/Ecke Waldweg, in dessen Kern eine vereinte 5-zügige Grundschule mit 3-fach-Sporthalle steht?“ Ausschließlich per Brief können die abstimmungsberechtigten Bürger bis Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, ihre Stimme im Rathaus an der Weseler Straße 2 abgeben. Um 16 Uhr wird mit der Auszählung begonnen, die etwa drei Stunden dauern wird. Danach wird das vorläufige Ergebnis bekanntgegeben. Erst bei der Ratssitzung am Montag, 27. Juli, 16 Uhr, in der Dreifach-Sporthalle wird das amtliche Ergebnis mitgeteilt. 11.950 Wahlberechtigte können sich am Ratsbürgerentscheid beteiligen. Damit eine moderne neue Schule mit einem Bildungszentrum errichtet werden kann, müssen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten mit „Ja“ abstimmen, also 2390 Personen. Es muss mindestens eine „Ja“-Stimme mehr abgegeben werden, als „Nein“-Stimmen abgegeben werden. Bei Stimmengleichheit gilt der Ratsbürgerentscheid als gescheitert. Bis Donnerstag wurden insgesamt 4205 Stimmscheine angefordert.